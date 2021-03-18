Jerry Heil впервые показала свою квартиру в Киеве. Видео

Известная украинская певица Jerry Heil показала журналистам свои столичные апартаменты. Так, в квартире есть огромная кухня, спальня, гардеробная и комната-студия.

В своем интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1" знаменитость рассказала, что с раннего детства мечтала носить яркие и эффектные наряды. Именно по этой причине у нее теперь столько необычных вещей в шкафу. Кроме того, она поделилась, что готовить не любит и даже не знает, как включается плита (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Больше всего времени Jerry Heil любит проводить за своим стареньким синтезатором, который ей подарили родители еще в 12 лет. Она рассекретила, что когда-то хотела его продать, но не решилась, ведь для нее это ценная и памятная вещь.

Напомним, в 2012 году Jerry Heil запустила свой канал на YouTube, где публиковала влоги и каверы на популярные украинские и зарубежные песни. Это были хиты таких исполнителей: "Twenty One Pilots" , "Океан Ельзы", "The Hardkiss" и "Kodaline".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Паш впервые показала свою квартиру в Киеве. Дома она создала свой уголок Закарпатья, поскольку звезда родом из села Буштыно.