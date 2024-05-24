Без alyona alyona. Jerry Heil в одиночку спела 'Teresa & Maria' на громком мероприятии и объяснила, почему ее партнер по Евровидению не пришла

На церемонии награждения Национальной музыкальной премии YUNA, состоявшейся 23 мая в Киеве, выступила певица Jerry Heil. В финале концертного мероприятия артистка спела знаменитую "Teresa & Maria", которую триумфально исполняла вместе с alyona alyona на Евровидении 2024 года в шведском городе Мальме.

На этот раз Jerry Heil исполнила композицию в одиночку и объяснила почему alyona alyona не появилась на премии YUNA.

23 мая в Киеве прошла 13-я Национальная музыкальная премия YUNA. Награды вручались за достижения в украинской музыке в прошлом году. Jerry Heil стала хедлайнером церемонии награждения премии YUNA. Ее выступление закрывало концертную программу. Певица исполнила под аплодисменты Teresa & Maria, с которой представляла Украину на Евровидении. Однако пела на сцене одна, без другой триумфатор конкурса – певицы alyona alyona. Когда ведущий мероприятия Анатолий Анатолич поинтересовался подробностями, Jerry Heil ответила, что alyona alyona сама не знала, что сегодня не сможет выступить.

Больше всего наград от премии YUNA получила группа "Антитела". Певица Klavdia Petrivna стала открытием рока, Джамала получила награду в номинации "лучший альбом". Лучшим исполнителем стал Артем Пивоваров, а исполнительницей KOLA. Лучший видеоклип – Антитела "Фортеця Бахмут", рок-группой номер один признали тот же коллектив "Антитела". Лучшая поп-группа LATEXFAUNA. Певица Jerry Heil претендовала на звание лучшей исполнительницы. К слову, ее подруга и партнерша по Евровидению, исполнительница Alyona Alyona уже имеет эту награду – в 2021 году артистка стала победительницей в номинации "лучшая певица".

Ранее OBOZ.UA писал, что Jerry Heil в прозрачной юбке со стразами ошеломила образом на красной дорожке в Каннах.

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