Jerry Heil призналась, за сколько продает свои песни украинским звездам

Украинская певица, автор песен и YouTuber Jerry Heil (Яна Шемаева) призналась, что многим украинским знаменитостям она продает свои песни. Стоимость ее треков стартует от несколько тысяч долларов.

Так, одним из частых покупателей у певицы стал Владимир Дантес, рассказывала Jerry Heil в программе "Світське життя". Она также продавала песни Вере Брежневой и создала трек для Тины Кароль, однако стесняется певице предложить.

"Да, у меня есть такая песня для Тины, но я стесняюсь ей показать, если честно", – призналась артистка.

Певица заранее знает, кому будет писать песни, поэтому на вопрос отдавать трек или заработать денег, Jerry Heil ответила, что за такое даже не переживала.

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"В этом случае я суррогатная мама, потому что я знаю заранее для кого я вынашиваю эту песню", – заявила звезда.

Коротко о знаменитости:

В 2012 году Jerry Heil запустила свой канал на YouTube, где публиковала влоги и каверы на популярные украинские и зарубежные песни. Это были хиты таких исполнителей: "Twenty One Pilots" , "Океан Ельзы", "The Hardkiss" и "Kodaline".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil показала журналистам свою квартиру. Так, в апартаментах есть огромная кухня, спальня, гардеробная и комната-студия.