Известный рэпер в восьмой раз станет отцом: это его пятый ребенок за два года от четырех женщин

Американский рэпер и актер Ник Кэннон в восьмой раз станет отцом. Это его пятый ребенок за два года от четырех разных женщин.

Звезда со своей избранницей моделью Бре Тиези отпраздновали гендерную вечеринку, на которой узнали, что ждут мальчика. Фотографиями в окружении разноцветных шаров и голубого конфетти пара поделилась с Page Six.

Судя по опубликованным кадрам, влюбленные отпраздновали торжество в компании близких родственников и друзей. 30-летняя будущая мама надела белое мини-платье, чтобы узнать пол своего первого ребенка.

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Рэпер уже воспитывает 10-летних двойняшек от первой жены Мэрайи Кэри, 4-летнего сына и 2-летнюю дочь от модели Бриттани Бел и двух мальчиков-близнецов, которым по 7 месяцев, от Эбби Де Ла Россы.

5 декабря 2021 стало известно, что самый молодой наследник звезды Зен умер в 5-месячном возрасте от онкологии. Теперь артист ждет своего 5 сына, который должен родиться через 7 месяцев.

Отметим, что Кэннон официально не состоит в браке с возлюбленной, как и со всеми матерями своих детей. Исключением стала только Мэрайя Кэри, на которой он женился в 2008 году. Супруги развелись ровно через 8 лет, однако остались в хороших отношениях.

Коротко о звезде:

Ник Кэннон – американский актер, комик, рэпер и телеведущий. Родился 8 октября 1980 года. Начал выступать в возрасте восьми лет, а одиннадцать получил место в родительской кабельной программе в жанре стендап.