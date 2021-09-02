Известный индийский актер внезапно умер в возрасте 40 лет: названа причина

Известный индийский актер, телеведущий и модель Сидхарт Шукла скончался в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

О трагичной новости сообщило издание BBC. Отмечается, что актер погиб еще до того, как его привезли в больницу Купера Мумбаи.

Сидхарт Шукла был известен своей ролью в телешоу "Babul Ka Aangann Chootey Na" в 2008 году, а в 2014 году он появился в фильме Болливуда "Невеста Шалтая Шармы" в роли актера второго плана.

Широкую популярность ему принесла роль в телесериале "Невестка" в 2012 году.

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Также Сидхарт был признан самым желанным мужчиной на телевидении в 2019 году по версии The Times.

Кроме того, он принимал участие в криминальном шоу "Savdhaan India" и талант-проекте "India Got Talent".

Одной из последних его работ – был сериал "Сломленные, но красивые 3".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в 59 лет умер актер, который снимался в популярных российских сериалах "Кухня", "Воронины" и "Пятницкий. Глава вторая" – Артур Диланян.