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Известный фотограф Котов впервые за полтора месяца поднял тему войны и призвал россиян вступать в армию

Obozrevatel
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Известный фотограф Котов впервые за полтора месяца поднял тему войны и призвал россиян вступать в армию

Российский фотограф-урбанист и блогер Арсений Котов, друживший с украинскими фотографами, впервые за полтора месяца с момента полномасштабного вторжения России в Украину поднял тему войны. Он напомнил согражданам о возможности записаться добровольцем в армию РФ.

Соответствующий текст Котов опубликовал на своей странице в Instagram. Блогер, известный фотографиями архитектуры стран бывшего СССР, отметил, что во временно оккупированных Донецке и Луганске в "добровольцы" принимают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Вы можете записаться добровольцем в ряды армии России, если прошли военную службу и имеете звание не ниже сержанта. В Луганске, Донецке берут всех от 18 до 60", – написал он.

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Примечательно, что с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины Котов не поднимал тему войны в своих публикациях, а 24 февраля опубликовал фотографию из Киева.

На момент написания новости российский блогер удалил эту сторис.

Страница Котова в Instagram.
Фотограф напоминает россиянам о возможности записаться добровольцами в ряды армии РФ.

Напомним, что "власть" ОРДЛО набирает новое "пушечное мясо" для войны против Украины. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты массово мобилизуют работников "стратегических предприятий", ранее имевших "бронь" от призыва.

Очевидцы рассказывают, что мужчин в "Л/ДНР" хватают на улицах, чтобы отправить в ряды путинской армии.