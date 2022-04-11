Известный фотограф Котов впервые за полтора месяца поднял тему войны и призвал россиян вступать в армию

Российский фотограф-урбанист и блогер Арсений Котов, друживший с украинскими фотографами, впервые за полтора месяца с момента полномасштабного вторжения России в Украину поднял тему войны. Он напомнил согражданам о возможности записаться добровольцем в армию РФ.

Соответствующий текст Котов опубликовал на своей странице в Instagram. Блогер, известный фотографиями архитектуры стран бывшего СССР, отметил, что во временно оккупированных Донецке и Луганске в "добровольцы" принимают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Вы можете записаться добровольцем в ряды армии России, если прошли военную службу и имеете звание не ниже сержанта. В Луганске, Донецке берут всех от 18 до 60", – написал он.

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Примечательно, что с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины Котов не поднимал тему войны в своих публикациях, а 24 февраля опубликовал фотографию из Киева.

На момент написания новости российский блогер удалил эту сторис.

Напомним, что "власть" ОРДЛО набирает новое "пушечное мясо" для войны против Украины. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты массово мобилизуют работников "стратегических предприятий", ранее имевших "бронь" от призыва.

Очевидцы рассказывают, что мужчин в "Л/ДНР" хватают на улицах, чтобы отправить в ряды путинской армии.