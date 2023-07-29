Известного ведущего из Украины в Иране приговорили к смертной казни, но произошло 'чудо'

Украинский бизнесмен и путешественник, ведущий нового тревел-шоу "Велике коло" Артемий Сурин был приговорен к смертной казни в Иране за "шпионаж". Украинец не нашел общий язык с местными правоохранителями, из-за чего его могли казнить без справедливого суда и следствия.

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1". Когда кругосветное путешествие уже было на грани срыва, случилось "чудо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

До Украины Артемию Сурину оставалось пересечь всего несколько стран. Путешественнику казалось, что самый тяжелый опыт остался позади, пока он не попал в Иран.

"Я делал съемки в этой стране с дрона. Предварительно я получил разрешение. И во время съемок древних руин, исторического места, все началось как в кино. Я увидел, что едет полицейский пикап с вооруженными людьми. Все, что я показывал, не имело значения. На следующее утро был суд, где без переводчика и адвоката выносят приговор, что гражданин Украины Сурин Артемий обвиняется в шпионаже. Я знал, что в этой ситуации два варианта – пожизненное заключение и смертная казнь", – поделился украинец.

Ночь он провел за решеткой, а утром путешественника перевели в тюрьму корпуса стражей Исламской Республики. "Это те же преступники, которые сбили украинский самолет. Тогда мне казалось, что это все – уже конец", – вспомнил Артемий Сурин.

Оказаться на свободе украинцу помогло "чудо". Ему удалось встретить офицера, который прислушался к словам туриста и решил его отпустить. Приложило усилия также и посольство Украины.

"Он принял решение, чтобы меня выпустили, и это действительно было чудо. Посольство Украины прилагало усилия, чтобы мне помочь, когда я находился в тюрьме. После того, как мне удалось выйти, они эвакуировали меня и приютили в своем посольстве. Затем я был эвакуирован из страны в Азербайджан. Даже они говорили, что это чудо", – добавил гость утреннего шоу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Иране официально отреагировали на иск Украины из-за сбитого пассажирского самолета МАУ в 2020 году. Там обвинили Украину, Канаду, Швецию и Британию в "преследовании политических целей и интересов".

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