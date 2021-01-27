Известная рэперша удивила нарядом с оптической иллюзией: в сети возникли споры

Известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала необычный наряд с оптической иллюзией.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты неоднозначно отреагировали на ее образ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Карди Би появилась в полупрозрачном платье бренда Pierre-Louis Auvray. Наряд состоит из белых вставок, а его основная часть сделана из просвечивающейся ткани, через которую видно белье рэперши.

Кроме того, наряд украшает космический принт багрового оттенка. Образ Карди дополнили черные босоножки на каблуках.

"Наслаждайтесь жизнью", – подписала кадр звезда.

Стоит отметить, что видео набрало более 14,5 миллионов просмотров. Мнения поклонников разделились в комментариях. Одни считают, что наряд выглядит превосходно, а другие – раскритиковали образ.

"Меня это смущает", "Глядя на это платье, я чувствую себя гинекологом", "Что это за платье?", "Моя бабушка вчера такое носила", "Я этого не понимаю, но ты выглядишь чертовски мило", "Икона стиля! Ты выглядишь так великолепно", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Billboard признал американскую рэпершу Карди Би женщиной года. Так, ее песня "WAP" стала очень популярной и заняла первое место в чарте Billboard Hot 100.