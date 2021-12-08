Известная певица заподозрила Дурнева в пластике после скандального видео

Украинская певица и блогер SHADU эмоционально отреагировала на оскорбительные комментарии ведущего и шоуменаАлексея Дурнева, который посмеялся с прически исполнительницы и ее внешнего вида. В ответ Ксения Шадурская (настоящее имя певицы) уверенно заявила, что ее обидчик делал пластическую операцию на лице.

В очередном выпуске YouTube-шоу "Дурнев смотрит сторис" Алексей высмеял артистку, у которой началась аллергическая реакция из-за "уколов красоты", а также сравнил ее кудрявые волосы с вафлями. SHADU молчать не стала – в своих Instagram-stories она ответила на унизительные шутки ведущего.

В свежем эпизоде своего шоу Дурнев раскритиковал певицу, которая, по его мнению, получила опухшее лицо, потому что воспользовалась услугами непрофессионального косметолога. Ведущий также обратился к своим зрительницам с просьбой спрашивать у докторов бьюти-сферы соответствующие сертификаты и дипломы, чтобы не стать жертвой неудачной пластики или некачественных инъекций.

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Шадурская ответила, что обращается к самому лучшему специалисту Киева, а ее отеки на лице – это аллергия, которая может возникнуть у каждого человека.

Также артистка намекнула, что и сам Дурнев, очевидно, прибегал к услугам пластического хирурга.

"А как насчет вашего сделанного подбородка? Интересно, для кого вы его делали? Для кого старались? Это были уколы красоты? Если да, то какой был отек? Или это была, не дай Бог, пластика?" – обратилась Ксения к шоумену.

Не могла SHADU пройти мимо комментариев и про "вафельные волосы".

"А эта прическа? Вафельница… Как такое вообще происходит? Такие же волосы не растут на самом деле. Ты такая сидишь и думаешь: "Я хочу, чтобы мои волосы были похожи на вафли. Это будет красиво, я выйду на улицу и люди: "О, кажется, у этой девушки вафли вместо волос"... Так можно на фестиваль какой-то поехать, но не каждый же день ходить", – пошутил Дурнев.

Певица поинтересовалась у своего обидчика, как давно он видел вафли. А в качестве доказательства, что никакой схожести между ее кудрями и кондитерским изделием нет, она опубликовала фото бельгийских вафель.

Дурнев же на реакцию Шадурской никак не отреагировал. К слову, блогер поблагодарила шоумена за пиар своего Instagram-аккаунта в своей программе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алексея Дурнева и певицу Дашу Астафьеву подозревают в романе. Ведущий впервые прокомментировал слухи о любовных отношениях с сексуальной вокалисткой, отметив особенности ее красивой фигуры.