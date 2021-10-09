Мать певицы Камалии попала в ДТП: наехала фура. Видео

Мать украинской эстрадной певицы Натальи Захур, известной поклонникам под псевдонимом Камалия, попала в ДТП на трассе из Киева в Чернигов. Грузовик прижал ее легковой автомобиль к обочине и повредил боковую дверь со стороны пассажира.

Об этом сама артистка рассказала в своем Instagram. Женщина отделалась испугом, но возмущение вызвала реакция виновника ДТП, который на своей фуре просто скрылся с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вызвали полицию, она приехала через час. А на трассе с ограничением движений в 50 км/ч мимо проезжающая машина умудрилась сбить аварийный знак", – написала Камалия.

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Знаменитость уверена, что огромной проблемой для водителей были и остаются бесконечные ремонты дорог, которые приводят к многокилометровым заторам, а также тому, что автомобилисты на нервах попадают в непредвиденные ситуации.

"Призываю водителей, даже если вы правы и соблюдаете правила дорожного движения, управлять машиной по принципу, что кто-то другой может быть не столь сознательным. Я всегда притормаживаю на перекрестках, даже если еду по главной полосе, потому что не раз было, когда на меня буквально "вылетал" лихач. Меня спасла моя предусмотрительность", – заключила певица.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Киевом таксист устроил ДТП, после чего наехал на одного из свидетелей и покинул место аварии на большой скорости.