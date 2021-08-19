Избитый танцор Дорофеевой вернулся в соцсети с эффектным видео

Избитый танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – впервые опубликовал пост после двухнедельной комы. Он поделился с поклонниками роликом из архива.

На видео, которое изначально было снято для социальной сети TikTok, 22-летний парень позирует в черном топе и кожаных брюках. Образ танцора дополняют множество аксессуаров (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Хай бичез, я вернулся. Скучали за мной?" – подписал пост Евгений.

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Поклонники танцора засыпали его комплиментами и пожеланиями о скорейшем выздоровлении.

"Легендарное возвращение. Рада, что все хорошо", "Очень скучали и переживали", "С возвращением", "Соскучились", "Наш боец, скорее поправляйся", "Очень скучали. Сил тебе", "Конечно рады. Выздоравливай скорее", – пишут люди.

Среди комментариев можно заметить и слова поддержки знаменитостей.

"Очень", – написала певица Надя Дорофеева.

"Мой хороший. Слава Богу", – написала певица Яна Соломко.

"Ура", – лаконично написала фэшн-блогерша Диана Глостер.

Также комментарий в виде смайлов оставил блогер Олег Машуковский.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений недавно впервые самостоятельно вышел на связь со своими подписчиками в сети. А также опубликовал снимок, где он в окружении своих друзей в палате.