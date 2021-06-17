Иво Бобулу – 68: как менялся певец на протяжении карьеры. Фото
В четверг, 17 июня, украинскому эстрадному певцу Иво Бобулу исполняется 68 лет. Заниматься музыкой он начал еще на службе в армии, а затем по возвращению домой работал ресторанным исполнителем.
В 1981-м году Бобул вошел в состав ВИА "Жива вода". Вместе с этим коллективом знаменитость записал свою первую пластинку. Ряд композиций стали хитами, которые прославили музыканты. Как менялся певец на протяжении своей творческой карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В 1990 году состоялся релиз трека "На Україну повернусь", который стал всенародным хитом. В том же году вышел его первый сольный альбом "Душі криниця".
Спустя год Бобул вошел в состав творческой группы киевского театра "Этюд". Вместе с этим коллективом певец начал активно гастролировать по Америке.
В 2004 году певец стал популярным среди молодежи из-за группы "ТНМК". Коллектив записал саркастический трек "Иво Бобул" и снял на него клип. Сам же артист предстал на видео в образе супергероя.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный артист Украины Иво Бобул написал очень странный пост в Facebook, в котором агитировал за Александра Попова, а также допустил огромное количество ошибок.