Иво Бобулу – 68: как менялся певец на протяжении карьеры. Фото

В четверг, 17 июня, украинскому эстрадному певцу Иво Бобулу исполняется 68 лет. Заниматься музыкой он начал еще на службе в армии, а затем по возвращению домой работал ресторанным исполнителем.

В 1981-м году Бобул вошел в состав ВИА "Жива вода". Вместе с этим коллективом знаменитость записал свою первую пластинку. Ряд композиций стали хитами, которые прославили музыканты. Как менялся певец на протяжении своей творческой карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 1990 году состоялся релиз трека "На Україну повернусь", который стал всенародным хитом. В том же году вышел его первый сольный альбом "Душі криниця".

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Спустя год Бобул вошел в состав творческой группы киевского театра "Этюд". Вместе с этим коллективом певец начал активно гастролировать по Америке.

В 2004 году певец стал популярным среди молодежи из-за группы "ТНМК". Коллектив записал саркастический трек "Иво Бобул" и снял на него клип. Сам же артист предстал на видео в образе супергероя.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный артист Украины Иво Бобул написал очень странный пост в Facebook, в котором агитировал за Александра Попова, а также допустил огромное количество ошибок.