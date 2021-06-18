Исполнитель песни 'Трава у дома' признан угрозой нацбезопасности Украины

Известный российский музыкант, фронтмен группы "Земляне" Сергей Скачков внесен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Артист выступал на оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины. Сейчас в этом списке находится 200 фамилий.

Группа выступала во время так называемого "референдума" в аннексированном Крыму в 2014 году, а два году спустя, в 2016 году, давала концерты на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Стоит добавить, что 65-летний Скачков также внесен в базу сайта "Миротворец" как лицо, сознательно нарушавшее границы Украины.

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Группа "Земляне" была популярной в СССР. Один из самых заметных коллективов периода "ВИА" в советской музыке, привнесших элементы рок-музыки на советскую эстраду. Наиболее известные и популярные песни: "Трава у дома", "Каскадёры", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой", "Красный конь", "Каратэ", "Взлётная полоса", "Поверь в мечту" и многие другие.

Коротко о знаменитости:

Сергей Скачков – советский и российский рок-музыкант, вокалист, клавишник, композитор, аранжировщик, лидер-солист и фронтмен группы "Земляне".

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что блогерша Алхим попала в "Миротворец" из-за любви к Путину.