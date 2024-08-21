Испанец собрал коллекцию мобильных телефонов и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото и видео

Испанец Венс Палау Фернандес стал владельцем крупнейшей коллекции мобильных телефонов и вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннеса. Его экспозиция насчитывает 3615 уникальных моделей гаджетов разных брендов, но больше всего жителю Барселоны нравится продукция Nokia.

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Прошлый рекорд в 2023 году установил мужчина из Румынии, собрав 3456 телефонов. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Свой первый телефон Венс получил в 1999 году на Рождество. Это была серая модель Nokia 3210. Гаджет так понравился испанцу, что он пользовался устройствами только финского производителя еще много лет.

В 2008-м мужчина решил коллекционировать все доступные в продаже телефоны бренда Nokia. К 2018-му в его коллекции уже было 700 разных моделей, а искать новые становилось все сложнее.

В конце концов Венс решил разбавить свою коллекцию, уже занимавшую целый стеллаж, телефонами других производителей. Сейчас в этом списке можно найти продукцию Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и других брендов.

Однако он продолжает искать особо редкие варианты Nokia. К примеру, в его собственности есть коллекция Nokia 3220 Star Wars Ep III. Телефоны с Йодой, Звездным истребителем, Оби-Ваном Кеноби, Штурмовиком и Падаваном – гордость испанца.

"Коллекция все еще неполная, но я продолжаю пополнять ее по мере возможности. Собрать все телефоны, которые выпускала Nokia – задача не из легких", – рассказал рекордсмен, который теперь имеет целую комнату для телефонов.

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