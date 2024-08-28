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Ирма Витовская объяснила, почему некоторые украинцы учат своих детей ненавидеть Украину: это семейная традиция

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
7,1 т.
Ирма Витовская объяснила, почему некоторые украинцы учат своих детей ненавидеть Украину: это семейная традиция

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская поделилась своим мнением о русском языке от младшего поколения украинцев. Актриса считает, что часть русскоязычного населения государства прививает украинофобию детям из-за "семейных традиций".

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Об этом Витовская рассказала в интервью на YouTube-канале "Жовті кеди" с Юлией Бориско. По мнению общественного деятеля, подобное происходит через контекст, долгое время формировавший молодых родителей. "Если они не занимаются ничем иным, как они закапсулизировались в том контексте и работают просто на чем-то, они же не создают. Ну, то есть на себя, на колечко, на благосостояние, это их зона", – пояснила актриса.

По словам знаменитости, такие люди не преследуют цель создать что-то собственное, вместо этого, примкнув к привычным традициям. "Поэтому они эту привычку дальше передают, – продолжила звезда. – Нет, конечно, есть какой-то процент убежденных украинофобов... Процент украинофобства – стабильный. Потому что это долговременная семейная традиция быть украинофобом". Позиция таких граждан основывается на убеждении, что Россия не напала на их "конкретное колечко".

Ирма Витовская объяснила, почему некоторые украинцы учат своих детей ненавидеть Украину: это семейная традиция

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Ирма Витовская рассказала, почему украинцы снова вернулись к русскому языку. Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения многие граждане перешли на соловьиную, сейчас можно заметить обратную тенденцию. По словам актрисы, причина этого феномена крайне проста. Подробности – в нашем материале.

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