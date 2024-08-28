Ирма Витовская объяснила, почему некоторые украинцы учат своих детей ненавидеть Украину: это семейная традиция

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская поделилась своим мнением о русском языке от младшего поколения украинцев. Актриса считает, что часть русскоязычного населения государства прививает украинофобию детям из-за "семейных традиций".

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Об этом Витовская рассказала в интервью на YouTube-канале "Жовті кеди" с Юлией Бориско. По мнению общественного деятеля, подобное происходит через контекст, долгое время формировавший молодых родителей. "Если они не занимаются ничем иным, как они закапсулизировались в том контексте и работают просто на чем-то, они же не создают. Ну, то есть на себя, на колечко, на благосостояние, это их зона", – пояснила актриса.

По словам знаменитости, такие люди не преследуют цель создать что-то собственное, вместо этого, примкнув к привычным традициям. "Поэтому они эту привычку дальше передают, – продолжила звезда. – Нет, конечно, есть какой-то процент убежденных украинофобов... Процент украинофобства – стабильный. Потому что это долговременная семейная традиция быть украинофобом". Позиция таких граждан основывается на убеждении, что Россия не напала на их "конкретное колечко".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Ирма Витовская рассказала, почему украинцы снова вернулись к русскому языку. Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения многие граждане перешли на соловьиную, сейчас можно заметить обратную тенденцию. По словам актрисы, причина этого феномена крайне проста. Подробности – в нашем материале.

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