Интервью в бане с голыми женщинами: какое фото погубило карьеру Николая Мозгового и что за скандал ополчил против певца коллег, политиков и бандитов

Ровно 78 лет назад, 1 сентября 1947-го, родился легендарный композитор и народный артист Украины Николай Мозговой. Работы песенника до сих пор остаются в плейлистах граждан нашей страны, а, возможно, радовать поклонников новыми треками он продолжал бы и сейчас, если бы 30 июля 2010-го его сердце не остановилось навсегда. Исполнитель сделал неоценимый вклад в развитие отечественной индустрии музыки, однако в его биографии не обошлось без темных пятен. В 1997-м Мозговой дал скандальное интервью, которое оказало пагубное влияние на его репутацию.

Тогда композитор пообщался с представительницами газеты "Бульвар Гордона" Ладой Лузиной и Еленой Крутогрудовой в довольно неформальной атмосфере, а точнее в сауне. Фотограф снял момент, как артист в одних трусах сидит между двумя полностью голыми журналистками, и именно этот кадр был выбран для обложки.

"С Николаем Петровичем мы дружили. А еще больше с ним дружили мои близкие друзья – Николай Николаевич Гребиник, экс-директор "Киевконцерта" и жена Валентина Владимировна Григоренко. Эти люди ввели меня в мир шоубизнеса и благодаря им я заработал свои первые большие деньги. На даче у Гребиника мы собрались на ужин и взять интервью. Николай Петрович Мозговой с женой, Николай Николаевич, Валентина Владимировна, я, Лада Лузина, Лена Крутогрудовая и фотокорреспондент Феликс. План был такой: Николай Петрович дает интервью Ладе и Лене. Мы сели, поели, выпили, девушки сделали интервью. Похоже, Валентина Владимировна тогда сказала: "Колечко, приезжай к нам в баню". И возникла идея сделать интервью в бане. Все, разделись девушки и Николай Петрович. Феликс сфотографировал", – вспомнил тот день Дмитрий Гордон в эфире проекта "Наодинці".

Николай Мозговой имел довольно острый язык, поэтому во время интервью резко прошелся по своим коллегам. Он откровенно раскритиковал артистов, которые не поют вживую на сцене: "Разве мы имеем институт шоу-бизнеса? Все, что имеем – это прогрессирующее "фанерное" искусство. Артисты "выкладываются" под фонограмму, потом за кулисами демонстративно вытирают со лба пот, а им говорят: "Ой, сегодня ты звучал лучше, чем вчера!" Ну, это же анекдот, а не эстрада! Они, бедненькие, лихорадочно меняют прически, непрерывно что-то придумывают, строят кубики на голове. За каждым певцом ездят целые отряды парикмахеров, стилистов и визажистов, а настоящей музыки все равно нет".

Во время того интервью композитор жестко высказался об Александре Злотнике, Павле Зиброве, Тарасе Петриненко, и даже своей дочери Елене Мозговой. Из-за откровенной фотографии и острых фраз вокруг артиста разгорелся очень громкий скандал.

Последствия интервью для Мозгового

Слова композитора спровоцировали серьезный конфликт между ним и коллегами по сцене и даже властью. В следующем выпуске "Бульвара Гордона" появилось письмо, под которым поставили подписи многие отечественные артисты, с просьбой к тогдашнему президенту Леониду Кучме "принять меры". Да и жена политика – Людмила Кучма – прекратила поддерживать музыкальный фестиваль Мозгового в Ялте.

С того момента карьера композитора начала рушиться. Николай Мозговой потерял работу, продал квартиру, влез в долги и даже подвергался давлению от бандитов. Артист стал своего рода изгоем в украинском шоу-бизнесе. Восстановить репутацию композитору удалось лишь в 2005 году, когда он возглавил Дворец "Украина".

