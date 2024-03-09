После длительного перерыва авторского YouTube-шоу Маши Ефросининой "Экзамен. Новая реальность" блогер и ведущая громко вернулась с новым сезоном проекта. Ворвалась в информационное поле почти на целую неделю. Гостьей первого эпизода "Экзамена" стала певица Кристина Соловий. Бывшая подопечная Святослава Вакарчука славится непростым характером, скандальными проделками и образами.

По большей части интервью у Марии носят комплиментарный характер, но на этот раз мы увидели в кадре две совершенно не похожие в своих взглядах личности. Кристина – своенравная, прямолинейная, придерживается образа соблазнительницы-скандалистки. Ефросинина – отличница, безупречный образ, брендовый лук, все выдержано в стиле old money (т.е. коренная классическая элита).

Во время диалога Марию триггерит целый ряд высказываний, транслируемых певицей, из-за чего происходит перепалка в контексте культурной оккупации Украины Россией и языкового вопроса. Ефросинина в свое оправдание аргументировала, что последние 5 лет она вела программы на телевидении только на украинском. TikTok облетели мемы и вырезки, где и в 2020-м, и в 2021 году ведущая разговаривала на ТВ на русском. Конечно, это ей не на руку, в то же время у Соловий тоже не все "гладко" – в ее соцсетях десятилетней давности находят сообщения на русском, подписки на российские паблики и поэтов. И в этом контексте не нужно искать "зраду".

Telegram-канал "Культурная прачечная" в шутку выложил один из комментариев под интервью, где был вопрос, куда можно задонатить, чтобы увидеть полную версию срача. Скорее всего, команда Ефросининой поняла, что это может быть козырь. Объединившись с Кристиной, они объявили о сборе на реабилитацию военных. Цель благородна, за это однозначно уважение. При этом градус хейта падает, и Мария снова в глазах общества остается идеальной.

Зачем это ей? Спросите вы. На мой субъективный взгляд, такое интервью – отличный повод переключить внимание от серии выпусков эстонского блогера Антона С., сделавшего ряд резонансных заявлений в отношении мужа Марии – Тимура Хромаева.

Но речь пойдет сейчас о другом.

Комплиментарные интервью приводят к стагнации и деградации рынка. Невозможно создать здоровую конкуренцию, когда все облизывают друг друга. Хочется наблюдать за людьми с разным мировоззрением, которые могут трезво оценивать ситуацию, делать анализ, аргументировать свое мнение и достойно держать лицо перед оппонентом. Таким образом у зрителя есть несколько взглядов и выбор, чье мнение ему ближе по духу.

В нашем шоу-бизнесе привыкли исключительно к комплиментарности, а зрители желают "хлеба и зрелищ". Изменилась реальность, в которой мы живем, изменилось общество и, соответственно, его запрос к потребляемому контенту. Людей больше не интересует идеальная картинка, они хотят видеть жизнь. Поэтому эпоха гламура и комплиментарности уже давно в прошлом, а сегодня – о характере, дискуссии, эмоциях.

Весенний сезон скандалов 2024 года открыли Маша Ефросинина и Кристина Соловий. Но я довольно часто слышу тезис "зачем поедать своих?". Если вы проанализируете, то поймете: срач – это наша ментальная особенность, которая была для нас характерна всегда.

Так что все нормально. Просто масштаб скандалов сегодня подсвечивается со всех ракурсов из-за сверхбыстрого роста влияния медиа и соцсетей во всем мире.