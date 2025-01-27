Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за глубокой резаной раны и рассказала, что с ней случилось: наложили четыре шва

Адвокат и блогер Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за пореза ножом во время приготовления пищи. Рана оказалась такой глубокой, что пришлось накладывать 4 шва.

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Инна Мирошниченко сообщила об инциденте в InstaStories. Она показала перебинтованную руку и рассказала историю, из-за которой очутилась в больнице. По ее словам, это произошло из-за неудачно порезанного авокадо.

"Я всегда знала, что кулинария до добра не доведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка для наложения швов, – призналась адвокат. – А еще оказалось, что от вида крови я таки теряю сознание. Сама бы так и стояла с тем ножом и авокадо, пока не умерла бы, наверное. Короче, сижу и плачу, отменяю все свои выездные тренировки, которые запланировала на месяц вперед".

Позже ее муж, телеведущий Тимур Мирошниченко, показал руку жены во время наложения швов. По его словам, адвокат несколько дней назад купила новые ножи и неудачно их опробовала.

"Немного подшили. Стала еще лучше. Просто она несколько дней назад купила новые ножи. Очень хорошие! Вот контента на вечер нанимали", – рассказал он.

После этого Инна Мирошниченко поделилась деталями травмы: "Четыре шва. Рана глубокая, но сухожилия целые. Так что все нормально. Не вынимайте косточку авокадо новым керамическим ножом, потому что они правда очень острые".

Ранее OBOZ.UA писал, что Инна Мирошниченко показала, как выглядела 15 лет назад. Она призналась, что всегда выглядела моложе своего настоящего возраста, поэтому в те времена часто наносила яркий макияж, чтобы казаться старше.

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