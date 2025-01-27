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Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за глубокой резаной раны и рассказала, что с ней случилось: наложили четыре шва

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за глубокой резаной раны и рассказала, что с ней случилось: наложили четыре шва

Адвокат и блогер Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за пореза ножом во время приготовления пищи. Рана оказалась такой глубокой, что пришлось накладывать 4 шва.

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Инна Мирошниченко сообщила об инциденте в InstaStories. Она показала перебинтованную руку и рассказала историю, из-за которой очутилась в больнице. По ее словам, это произошло из-за неудачно порезанного авокадо.

Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за глубокой резаной раны и рассказала, что с ней случилось: наложили четыре шва

"Я всегда знала, что кулинария до добра не доведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка для наложения швов, – призналась адвокат. – А еще оказалось, что от вида крови я таки теряю сознание. Сама бы так и стояла с тем ножом и авокадо, пока не умерла бы, наверное. Короче, сижу и плачу, отменяю все свои выездные тренировки, которые запланировала на месяц вперед".

Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за глубокой резаной раны и рассказала, что с ней случилось: наложили четыре шва

Позже ее муж, телеведущий Тимур Мирошниченко, показал руку жены во время наложения швов. По его словам, адвокат несколько дней назад купила новые ножи и неудачно их опробовала.

Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за глубокой резаной раны и рассказала, что с ней случилось: наложили четыре шва

"Немного подшили. Стала еще лучше. Просто она несколько дней назад купила новые ножи. Очень хорошие! Вот контента на вечер нанимали", – рассказал он.

После этого Инна Мирошниченко поделилась деталями травмы: "Четыре шва. Рана глубокая, но сухожилия целые. Так что все нормально. Не вынимайте косточку авокадо новым керамическим ножом, потому что они правда очень острые".

Инна Мирошниченко оказалась в больнице из-за глубокой резаной раны и рассказала, что с ней случилось: наложили четыре шва

Ранее OBOZ.UA писал, что Инна Мирошниченко показала, как выглядела 15 лет назад. Она призналась, что всегда выглядела моложе своего настоящего возраста, поэтому в те времена часто наносила яркий макияж, чтобы казаться старше.

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