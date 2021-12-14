Илон Маск пришел за наградой 'Человек года' с сыном X Æ A-12 и умилил всех. Фото

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск стал "Человеком года-2021" по версии журнала Time. Он пришел на вручение награды вместе с младшим сыном X Æ A-12.

Знаменитость вышел на сцену под громкие аплодисменты вместе с мальчиком. Подробнее о том, как Маск вместе с сыном выглядели на мероприятии, читайте далее материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Миллиардер появился в черном костюме и белой рубашке. Во время речи Маска, его сын X Æ A-12 (читается примерно как Экс Эш Эй-Твелв) сидел у него на коленях.

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Эдвард Фельзенталь, который является главным редактором издания, назвал Илона тем, кто оказал необычайное влияние на жизнь людей во всем мире.

К слову, в 2020 году звание "Людей года" от журнала Time присвоили президенту США Джо Байдену и вице-президенту его администрации Камале Харрис.

Напомним, что в мае 2020-го у Илона Маска и его экс-возлюбленной Клэр Буше (певица Граймс) родился сын, которого назвали "X Æ A-12" (Экс Эш Эй-Твелв). Такое имя выбрали, поскольку в нем зашифровано название их любимого самолета-разведчика. X — это математическая переменная, неизвестное число; Æ — "эльфийское" написание сочетания букв Ai. Также это означает любовь и/или искусственный интеллект (Artificial Intelligence); A-12 — модель предшественника самолета-разведчика Lockheed SR-71, любимого воздушного судна Граймс и Маска.

Коротко о знаменитости:

Илон Маск – 50-летний американский предприниматель, инженер и миллиардер родом из Претории (ЮАР). Он основал компании SpaceX и Tesla. Был удостоен членства Лондонского королевского общества. В январе 2021 года стал богатейшим человеком планеты с состоянием в 185 млрд долларов. А в ноябре 2021 года стал первым человеком в истории, чьё состояние достигло отметки в 300 млрд долларов.

С 2018 по сентябрь 2021 года Илон строил отношения с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Илон Маск сменил прическу и стал похож на руководителя КНДР Ким Чен Ына, а также на злодея Зорга из фильма "Пятый элемент".