''Хотела, чтобы ты увидел внуков'': Илона Гвоздева показала редкие кадры с отцом, которого уже нет в живых

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева в честь дня рождения отца, который умер 9 лет назад от саркомы, посвятила ему трогательные слова. Звезда отметила, все эти года она рассматривает архивные фотографии с близким человеком и вспоминает жизнь до его болезни. Артистка понимает, как сильно ей не хватает его советов и защиты.

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Видео с папой знаменитость разместила в Instagram. Девушка показала снимки, где она еще была совсем юной. По кадрам можно понять – отец и дочь были по-настоящему близки, ведь фотоснимки излучают теплоту и нежность. Как рассказала Илона Гвоздева в одном из интервью, мужчина умер у нее на руках (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мой дорогой папа, сегодня был бы твой день рождения, но ты теперь мой ангел-хранитель и вот уже 9 лет я только могу рассматривать наши фотографии и вспоминать приятные моменты о том, какой была наша жизнь! Мой родной, ты даже не представляешь, как сильно мне не хватает тебя, твоего смеха, твоих советов, твоего сильного плеча", – написала танцовщица.

Недавно Гвоздева с мужем и детьми переехала в новый шикарный особняк, который достраивался на протяжении войны. Хореограф сразу подумала о том, если бы отец был живой, он невероятно гордился бы успехами и целеустремленностью дочери. Илона также выразила сожаление о том что родственник не увидел ее детей.

"Когда мы переехали в новый дом – первая мысль была о тебе. Я так хотела, чтобы ты гордился мной, чтобы увидел мои достижения, своих замечательных внуков и всегда был рядом. Люблю, помню, и для меня ты навсегда в моем сердце", – украинка растрогала аудиторию обращением к покойному папе.

Стоит отметить, что через год после смерти отца, селебрити потеряла и родного брата Руслана. Мужчине было 31 год, он жил и работал в России. Однажды его нашли мертвым на улице – в заключении о смерти указали, что Гвоздев отравился медикаментами. Сама Илона думает, парню помогли попрощаться с жизнью, ведь перед смертью он имел серьезные конфликты с друзьями.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, в чем всю жизнь упрекали Илону Гвоздеву. Девушка поделилась с подписчиками – ее постоянно унижали из-за ее внешности, говорили, что она похожа на мужчину и ей не присуща женственность. Но именно такие оскорбления и закалили звезду.

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