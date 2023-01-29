Хореограф-воин Дикусар впервые за три месяца появился в соцсетях, показав фото с передовой

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который с первых дней полномасштабного вторжения пополнил лавы ВСУ, впервые за три месяца появился в соцсетях. 29 января он поделился новым фото с передовой и рассказал поклонникам о самочувствии.

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Кадр Дикусар обнародовал на личной странице в Instagram. Поклонники и коллеги были так рады видеть танцора, что в первые же минуты после публикации поста усыпали его теплыми комментариями.

"Только хотел сообщить вам, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично! Держимся и верим в ВСУ! Обнял!" – трогательно обратился к соотечественникам хореограф-защитник.

На обнародованном селфи Дикусар позирует в зимней военной экипировке.

Комментаторы ему пишут: "Как приятно, что вы живы и здоровы! Пусть ангелы охраняют Вас от негатива! Мы очень любим Вас", "С нетерпением ждем твоего возвращения с передовой на паркет", "Спасибо за защиту! Пускай вас оберегает Бог", "Очень переживали за вас! Слава Богу, что все хорошо. Берегите себя", "Вы наш герой".

Украинская танцовщица Илона Гвоздева также отреагировала на пост Дикусара, написав: "Береги себя. Горжусь тобой". А известная ведущая Леся Никитюк и чемпионка Германии по бальным танцам, а также звезда танцевальных ТВ-шоу Мотси Мабузе оставили под постом эмодзи в виде красных сердечек.

Напомним, ранее Дикусар написал трогательное обращение к украинцам, а также признался, что его и других защитников мотивирует воевать.

Также OBOZREVATEL писал, что Дикусар чудом спасся во время авиаудара баллистическими ракетами. Хореограф вместе с собратьями ночью на 14 марта выбрался из "ада" благодаря профессионализму командиров и слаженной работе солдат.

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