'Холостяк' Чмерковский на 'Танцях з зірками' пообещал выучить украинский язык

Популярный хореограф, новый судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский в прямом эфире шоу признался, что он плохо владеет украинским языком, но вскоре пообещал выучить его. Сейчас знаменитость разговаривает на русском.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Стоит отметить, что Чмерковский родом из Одессы, но на данный момент проживает в США.

Хореограф в качестве судьи шоу "Танці з зірками" впервые. Звезда иммигрировал в США еще в 1994 году, поэтому говорить на украинском языке, как положено на проекте, ему сложно.

Чмерковский заявил, что он выучит родной язык, но ему надо на это время. Таким образом сейчас знаменитость разговаривает на русском, но с американским акцентом.

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Коротко о знаменитости:

Максим Чмерковский – украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф. Участвовал в американском телевизионном шоу "Dancing With The Stars" ("Танцы со звездами") и украинском реалити-шоу "Холостяк". С 2011 года по 2012 (3 сезона) вел украинское шоу "Куб". С 2021 года член жюри проекта "Танцы со звездами".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 29 ноября 2020 состоялся грандиозный финал популярного шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1". В эфире проекта прошла настоящая ожесточенная борьба за кубок победителя.