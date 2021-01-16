"Холостячка" Мишина раскрыла секрет счастливых отношений

Героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина заявила, что женщина должна быть независимой от мужчины: как в эмоциональном плане, так и в материальном. В этом, по ее мнению, и состоит секрет здоровых и счастливых отношений.

Такими подробностями Мишина поделилась в своих Instagram-сториз. Также артистка добавила, что важно быть целостным человеком, который умеет справляться со всем самостоятельно (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я считаю, что для по-настоящему счастливых отношений, вы должны быть независимой от мужчины. Как в материальном, так и в эмоциональном плане. Вы должны быть целостным человеком и уметь справляться со всем самостоятельно", – заявила Ксения.

По ее словам, в противном случае женщина не может состояться как личность, ей придется подстраиваться под мужчину. Мишина также добавила, что в отношениях, конечно же нужно помогать друг другу, не нанося себе урон при этом.

"В зависимых отношениях вы не сможете быть собой и вам придется в любых ситуациях подстраиваться под мужчину. Конечно же, помогать друг другу нужно, и это нормально, но вы должны уметь жить и без этого. Стабильность и уверенность можешь дать себе только ты. Нужно быть двумя цельными людьми, которые идут рядышком друг с другом и являются единомышленниками", – пояснила Мишина.

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