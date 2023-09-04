Холоденко, сравнившая россиян с аутистами, снова оскандалилась: как психолог разводит украинок на деньги во время войны

Известный украинский психолог Наталья Холоденко предлагает украинкам поехать вместе с ней в трансформационное путешествие-тренинг в Тоскану под названием "Быть собой". "Скромная" цена за пять дней в Италии и 16 часов общения – 4600 евро (больше 182 тысяч гривен). Что интересно, в эту стоимость не входит даже перелет или проезд туда и обратно.

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В сети это вызвало шквал возмущения в адрес психолога. Ее обвинили в "инфоцыганстве" и желании нажиться на украинских женщинах в условиях полномасштабной войны. В частности, на тренинг от Холоденко обратила внимания журналистка Марьяна Пьецух в Facebook.

В течение двух дней пятидневное путешествие с психологом можно купить по акции – "всего" за 3800 евро (почти 151 тысяча гривен).

В эту стоимость входит проживание в двухместном номере на вилле, 16 часов общения и развития под руководством Холоденко, питание, трансфер от вокзала или аэропорта и несколько экскурсий.

Желающие могут купить особый пакет за 10 тысяч евро (больше 396 тысяч гривен). Он стоит дороже в более чем два раза и позволит вам опоздать на трансфер – "и все вас подождут", а также "задавать детские вопросы, быть недовольным номером, видом с окна и оттенком полотенца".

"Невероятный развод на деньги подбросил мне ФБ от элитной беженки. Цена не включает перелет. P.S. еще предлагается цена 10 тысяч, если вы планируете опоздать на трансфер на 40 минут и задавать детские вопросы", – прокомментировала журналистка.

Она также напомнила, что не так давно Холоденко попала в громкий скандал, приравняв россиян к людям с аутизмом. В обществе это вызвало шквал возмущения, особенно у родителей деток с этим расстройством. Психолога резко раскритиковали за проведение таких циничных параллелей и сравнение нездоровых людей с оккупантами и убийцами.

Мама мальчика с аутизмом Елена Пшеничная тогда написала в своих соцсетях: "Я хочу обратиться к Наталье с двумя вопросами: Первый – неужели Вы как психолог, а именно так вы себя позиционируете, не понимаете, как еще больше стигматизируете РАС этими абсолютно непрофессиональными, позорными и оскорбительными сравнениями? Второе – когда мы, родители детей с РАС, а также взрослые с РАС, можем ждать Ваших публичных извинений? И последнее. Наталья, мой 4-летний сын – прекрасный мальчик, который любит, обнимает, скучает, сочувствует и проявляет множество эмоций. И эмпатии у него стократ больше, чем у некоторых нейротипичных взрослых. В частности, у вас".

Холоденко после этого не только не извинилась, но еще и пожаловалась на страницу возмущенной мамы, после чего женщину заблокировали в Instagram.

Теперь же психолога обвиняют в желании нажиться на украинках, а также записывают ее в ряды "инфоцыган". Это люди, которые часто именуют себя "бизнес-тренерами", "коучами", "мотиваторами" и предлагают купить у них за большие суммы курсы, тренинги, или другие инфопродукты, которые на самом деле не несут никакой ценности и знаний.

"Ну умеют некоторые люди продавать воздух, пока есть спрос на успешный успех и всякую такую ересь – будет и предложение", "У меня тут сразу вопрос: это же сколько дронов можно было бы купить на те деньги?!", "Инфоцыгане сейчас, к сожалению, процветают", – оставляют комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Холоденко вступилась за россиян, которые поддержали Украину, и призвала соотечественников не быть слишком категоричными. Она объяснила, что лично общалась с гражданами РФ, осуждающими войну.

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