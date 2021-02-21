Холоденко о роли Козы в 'Маске': в костюме начала задыхаться, пережила страх за свою жизнь. Эксклюзив

В субботу, 20 февраля, на телеканале "Украина" состоялся пятый выпуск известного шоу "Маска", во время которого покинула проект знаменитость в костюме Козы – психолог Наталья Холоденко.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL Холоденко рассказала, насколько тяжелым был ее костюм и как ей пришлось пережить паническую атаку в этом образе. Также психолог заявила, собирается ли она продолжать певческую карьеру.

– Наталья, помните, что почувствовали, когда впервые увидели маску и примеряли костюм Козы?

– Я просила, чтобы мне сделали как можно меньше голову. А в результате после Сома моя, наверное, была на втором месте. Когда впервые примерила костюм и сняла его, у меня была крепатура на плечах. Думаю, мой образ – один из самых сложных. Просто у меня аллергия на мех, плюс у козьего меха еще и запах. Визуально этот костюм, возможно, не выглядит таким крепким, но двигаться в нем было чрезвычайно трудно. Я постоянно юбкой упиралась в пол, и мне казалось, что меня сзади кто-то толкает. Голова весит несколько килограммов. Поверьте, каждый участник этого проекта - герой, который учится жить без кислорода, потому что внутри маски его очень мало.

– На сцене шоу "Маска" вы сказали, что в этом костюме вы впервые в жизни пережили паническую атаку.

– Да. Мне раньше люди объясняли - сердце сжимает, давление. Думала - ну это какой-то бред, что они рассказывают. Но когда впервые надела эту маску, там еще не было рассчитано необходимое количество отверстий, чтобы была возможность дышать. И через минуту я начала задыхаться. А снять костюм самостоятельно невозможно, у меня же и пальцы тоже были полностью зафиксированы. Поэтому реально я пережила страх за свою жизнь. Хотя никогда не ожидала, что это произойдет в телевизионном проекте.

– Как вам удалось справиться с этой атакой?

– Очень непросто. Я вся дрожала внутри, думала, что сердце остановится. Но продолжала вести с собой диалог. Поняла проблему очень многих моих клиентов на собственном опыте. А еще я научилась языком доставать мех изо рта без рук. Может, скоро смогу и брови так языком расчесывать.

– Вам одной удалось усмирить Оля Полякову. Это Коза - такой герой или, возможно, вы и в жизни такая?

– Во-первых, я действительно провела очень много свадеб, поэтому организовывать людей за столами умею. Даже если это судейский стол. Во-вторых, мне очень хотелось послушать мужчин. Думаю, ну как заставить женщин замолчать? Надо подарить им капусту, пусть жуют, а я хоть послушаю голос Олега Винника и DZIDZIO.

Кстати, самым точным в догадках был Андрей Данилко. Он всегда очень аналитически подхватывал все моменты. Сказал: "Мы с вами не знакомы". С каждой моей фразы извлекал какую-то ниточку.

– Настоящей неожиданностью для всех стало то, что вы владеете таким голосом. В первых эфирах детективы даже говорили, что в образе Козы кроется профессиональная певица.

– Я, конечно, не профессиональная певица, но закончила музыкальную школу по классу бандуры, там мы немного пели. Профессионально же вокалом никогда не занималась. Поэтому этот проект – эксперимент над собой, чтобы проверить, на что я способна. Наверное, самый главный вывод, который я сделала, – что каждый из нас имеет о себе какое-то впечатление и думает, что это диагноз на всю жизнь. Когда мне предложили исполнить песню Умы Сумак Malambo No. 1, я подумала, что это сумасшедшие люди, ну это же нереально. Но я рискнула - и мне удалось. Это моя собственная победа над собой. Надо всегда ставить новые безумные цели и проверять, действительно ли ты сможешь их достичь, или только так думаешь.

– Так, может, уже и альбом планируете записать?

– Все возможно. А почему нет? Козочке еще есть, что побекать в этом мире.

– Не расстроились, что так рано покидаете шоу?

– Знаете, из всех проектов, в которых я участвую, всегда вылетаю в 3 эфире (выпуск шоу пятый, но для меня это был третий). Поэтому это моя судьба, и я ее принимаю. Внутри почувствовала, что так и произойдет. Но человек должен относиться ко всему с интересом. С одной стороны, было интересно продолжать, с другой – в костюме настолько тяжело, что я не понимаю людей, которые расстраиваются. Сама возможность его снять также вдохновляет.

– Теперь будете смотреть "Маски" в эфире канала "Украина"?

– Обязательно! Я сама не знаю участников. Мне интересно, и кто победит, и как люди будут выбирать, кто должен покинуть шоу. Если честно, то я бы хотела, чтобы никто не вылетал из проекта, поскольку костюмы очень яркие, и репертуар классный. Это действительно очень крутое шоу на украинском телевидении. Мы просто открыли дверь на новый уровень телевизионных проектов. Здесь настоящий праздник. Повышать людям настроение – непростое дело, и мне кажется, нам это удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также в эксклюзивном материале Алена Шоптенко рассказала, с какими сложностями она столкнулась на шоу "Маска", и в какой новой роли хочет попробовать себя еще.