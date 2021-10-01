'Хочу добится всего сам': 13-летний сын Потапа рассказал о жизни со звездными родителями. Фото

13-летний блогер Андрей Потапенко, которого называют "Потапчик", поделился своим опытом жизни со звездными родителями. Парню такое родство приносит больше проблем чем пользы.

Об этом сын рэпера Потапа рассказал журналистам Зіркового шляху во время прогулки по парку. Андрей признается, что его родители, Ирина Горовая и Алексей Потапенко, пытаются воспитывать его самостоятельным и ответственным (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам блогера, он страдает от излишней популярности, поскольку считает себя интровертом. Парень также рассказал, что его окружают люди, которые дружат с ним только потому, что у него знаменитый отец.

Видео дня

Школьник в свои 13 лет уже зарабатывает на странице в Instagram, снимая различную рекламу. Цена одного видео в stories достигала $50, но сейчас он полностью посвятил себя учебе и хобби.

"Потапчик" хочет достичь всего сам, без помощи мамы и папы. Родители учат его не зазнаваться, а упорно идти к своей цели.

Подросток также признается, что из-за популярности отца ему неоднократно угрожали. Неизвестные звали Андрея "на разборки" просто из-за личной неприязни. Однако сам он не переживает из-за хейтеров.

Также OBOZREVATEL писал, что рэпер Потап подарил сыну на 13-летие биткоин, который стоит более миллиона гривен.