Россияне в очередной раз отличились своим цинизмом, открыв в Мариуполе "восстановленный" Драматический театр, где в начале большой войны погибли сотни людей. Такой поступок врага не смог оставить без внимания украинский исполнитель Андрей Хлывнюк, чья группа "Бумбокс" дала последний концерт в учреждении культуры перед бомбежкой. Артист публично осудил ужасающую деятельность россиян и почтил память всех жертв.

Исполнитель также призвал подписчиков поддерживать бойцов Вооруженных сил Украины, которые ежедневно отстаивают независимость нашей страны. Соответствующий пост он обнародовал на личной странице в Facebook.

"К сожалению, случилось так, что моя группа в 2022 году сыграла последний концерт перед разрушением россиянами Драмтеатра Мариуполя. Во время абсолютно варварской бомбардировки в здании театра искали спасения около трехсот человек. И теперь, вдумайтесь, оккупанты с помпой открывают "театр на крови" так, будто ничего не произошло, будто этих людей не было вовсе. Вечная память невинным жертвам российского режима. Поддерживайте Вооруженные силы Украины, это единственное, что отделяет нас от безумной империи бесправия и зла", – написал знаменитость.

Что известно о Драмтеатре Мариуполя

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины несколько сотен жителей Мариуполя скрывались в здании театра, чтобы спастись от постоянных обстрелов. К сожалению, стены учреждения культуры их не уберегли. 16 марта 2022 года враг сбросил с самолета на Драмтеатр две 500-килограммовые бомбы. Часть людей смогла выбраться из-под завалов, однако многие погибли.

Летом 2023 года оккупационные власти решили скрыть последствия своей террористической деятельности, поэтому распорядились полностью залить бетоном подвалы театра и начать строительство под видом "реконструкции".

28 декабря 2025-го состоялось официальное открытие Драмтеатра. Россияне устроили шоу с танцами и песнями, полностью игнорируя трагическую историю заведения культуры.

