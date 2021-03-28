Хилари Дафф родила третьего ребенка дома в бассейне. Фото

Американская актриса Хилари Дафф стала мамой в третий раз. Звезда родила своему супругу музыканту группы The Come Clean Мэттью Коме дочь.

Радостной новостью Дафф поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото с домашних родов. По словам актрисы, малыш появился на свет еще 24 марта. Так, на черно-белом снимке знаменитость предстала в надувном бассейне, где родила девочку. Судя по кадру, она рожала дома, а во время родов ее поддерживал не только муж, но и двое детей – 9-летний Лука и 2-летняя Бэнкс.

"Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя", – подписала черно-белый снимок звезда.

Хилари Дафф стала мамой в третий раз. Instagram Хилари Дафф

К слову, это второй общий ребенок для Дафф и Мэттью Комы, ведь сына звезда родила от первого супруга хоккеиста Майка Комри.

Коротко о знаменитости: Хилари Дафф – американская актриса, певица в направлениях поп-рок и данс-поп. Свою актерскую карьеру начала в детском возрасте и быстро стала кумиром подростков благодаря главной роли в телесериале "Лиззи Магуайер". Дафф сыграли множество ролей в таких фильмах, как: "Агент Коди Бэнкс" (2003), "Оптом дешевле" (2003), "История Золушки" (2004), "Суперзвезда" (2004) и другие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми. Артистку начали критиковать в соцсетях после того, как она опубликовала обнаженный снимок своего сына Луки.