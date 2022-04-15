Харчишин уверен, что его дом в Гостомеле уничтожили запланированно: подозреваемый скрылся и не отвечает на звонки

Украинский рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин уверен, что его дом под Гостомелем уничтожили запланировано. Артисту даже удалось пообщаться с человеком, который обещал рассказать, кто причастен к обстрелу, в результате которого жилье дотла сгорело.

Однако после того, как вокалист уехал на руины самостоятельно, информатор неожиданно скрылся. Об этом он рассказал в программе "Утро с Украиной" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Валерия Харчишина, он связался с человеком, утверждавшим, что якобы знает, кто обстрелял его дом. Информатор хотел поехать со звездой на место, где когда-то жила знаменитость, но музыкант по каким-то причинам не взял его с собой.

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После этого неизвестный скрылся, перестал отвечать на звонки и смс артиста, а также СБУ.

"За 4 дня я говорил с интересным человеком, не буду говорить с кем, но этот человек сообщил, что он вроде бы знает, кто это сделал. Когда я не взял его с собой, человек исчез. Следовательно, этот момент нужно выяснить", – говорится в комментарии.

Фронтмен "Другої Ріки" подчеркнул, что не может разглашать детали дела, ведь сейчас идет следствие. Однако он отметил, что дома вокруг его имения почти не пострадали от авиаобстрелов, тогда как его жилье дотла сгорело.

По мнению музыканта, к этому причастны люди, которые целеустремленно хотели нанести ему ущерб. Речь идет о корректировщиках огня.

"Есть версии, потому что вокруг дома уцелели. Но мой дом уничтожен дотла. То есть, не ложились дома один за другим, а именно мой был точечно уничтожен. Скорее всего, с работой корректировщика", – рассказал Валерий Харчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля стало известно, что семейный дом музыканта, где он жил с семьей, сгорел. Артист опубликовал фото, чтобы привлечь внимание общественности к нуждам ВСУ.