Харчишин признался, что его родственники-украинцы в России думают о войне: я их заблокировал

Известный украинский рок-музыкант, фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что вынужден был заблокировать своих родственников-украинцев, которые много лет живут в России. Артиста шокировало, как пропаганда повлияла на уроженцев Украины, которые дома общаются на родном языке.

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Валерий Харчишин сперва попытался открыть им глаза на ложь Кремля, но впоследствии просто заблокировал. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Разговор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, в российском Мурманске живут его родственники, переехавшие в РФ еще при СССР. Несмотря на то, что украинцы сохранили в семье любовь к родине, пропаганда смогла навязать им террористические взгляды.

"Пропаганда все равно влияет как на родственников, так и на чужих. Они потеряны и поражены, инфицированы пропагандой. Что бы я ни говорил, не показывал, племянник не верил... Я ему сказал: "Идите вы нах*й, моск*ли. Родственников у меня больше нет. Нет ни одного "хорошего" россиянина. Мы вас будем убивать", – поделился музыкант.

Он также намекнул родным, чтобы держались подальше от военкоматов, если не хотят случайно встретиться на передовой с сыном Валерия Харчишина, который воюет за свободу Украины.

"Через некоторое время разрушили мое имущество – дом, в котором ночевал этот племянник. Я его разблокировал, пишу: "Вот, смотри. Теперь веришь? Ты здесь спал". Тишина... Его мама позвонила своей маме – моей тете – и сказала выключить украинское телевидение, потому что там одни фейки", – рассказал Валерий Харчишин.

Артист признался, что поведение и позиция родственников не укладываются у него в уме.

Ранее OBOZREVATEL писал, что волонтеры показать, как выглядит дом Валерия Харчишина, который в марте этого года обстреляли россияне. Подробнее об этом – читайте в материале.

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