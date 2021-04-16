Гвен Стефани повторила свой легендарный образ спустя 25 лет. Фото

Известная американская певица Гвен Стефани разместила на TikTok видео, в котором она появилась в том же платье, что и была в своем музыкальном клипе на песню "Don't Speak" в 1996 году.

В этот раз звезда завершила свой образ белыми ковбойскими сапогами и колготками в сетку. Об этом стало известно странице в TikTok Стефани (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, исполнительница заколола волосы, надела черные браслеты, которые были у нее и в 20-летнем возрасте, а также дополнила наряд яркими ожерельями со своей фамилией.

"Счастливые 25 лет #dontspeak", – подписала артистка кадр.

Отметим, что "Don't Speak" стала одной из самых популярных в 90-х годах. Композиция заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 Airplay и получила номинацию "Грэмми" на "Песню года".

Коротко о знаменитости:

Гвен Стефани – американская певица, автор песен, актриса, продюсер и дизайнер. Солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt, исполнительница и один из авторов таких известных синглов как "Just a Girl", "Don't Speak" и др.

В 2004 году начала сольную карьеру с альбомом "Love. Angel. Music".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Гвен Стефани выступила на шоу The Voice в Лос-Анджелесе в блестящем топе от украинского дизайнера FROLOV. Свой образ звезда дополнила камуфляжными штанами и золотистимы ботинками с меховыми вставками.