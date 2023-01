Группа The Tiger Lillies поблагодарила Германию за передачу танков и пообещала РФ тяжелую жизнь. Фото

Музыкальное трио из Лондона The Tiger Lillies, которое поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, отреагировала на новость о передаче танков нашей стране. С помощью игры слов группа выразила благодарность Германии и США, а также показала явное презрение всем путинским приверженцам.

Видео дня

Музыканты опубликовали новый пост в Facebook. В нем фразу на английском Thank you (спасибо тебе) они превратили в tank you. А фразу на немецком языке Danke schön (большое спасибо) преобразовали в tanke schön (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На этом "ребусы" не закончились. Далее трио по-украински написало свои пожелания стране-агрессору. Британцы заверили, что россиян ожидают сложные времена. В комментариях украинцы восхитились публикацией бенда, оставив слова благодарности за неравнодушие.

"Будем молиться за это", "Спасибо большое за поддержку", "Горжусь вами и молюсь за это", "Люблю вас, ребята", "И добавить нечего", "Вы подняли мне настроение", – пишут под постом Tiger Lillies.

К слову, британское музыкальное трио было основано в 1989 году. Они работают в мрачном комедийно-трагичном стиле театра Grand Guignol с элементами кабаре и черного юмора. Визитными карточками группы стали их сценические костюмы и гримм, а также фальцет вокалиста Мартина Жака.

25 апреля 2022 года The Tiger Lillies вместе с украинским коллективом The Hypnotunez презентовали клип на песню "I’m a Star", где высмеяли претензии президента РФ Путина относительно украинского народа. А также они показали карикатуру на россиян, которые поддерживают нападение страны-террориста на Украину.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что российский юморист Семен Слепаков посвятил сатирическую колыбельную бесславно погибшим на войне оккупантам. Фанаты Путина осудили артиста, призвав лишить его гражданства. А сенатор РФ Константин Долгов решил запретить комику выступать в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!