Гросу призналась, как новый бойфренд помог ей пережить развод

Украинская певица Алина Гросу рассказала, как пережила развод со своим бывшем мужем Александром Комковым. По словам артистки, в этом ей помог 37-летний актер Роман Полянский, тем самым официально заявив о новых отношениях.

Как утверждает Гросу, сейчас она счастлива от того, что рядом с ней Роман и благодарна ему за поддержку, говориться в в комментарии для программы "Зірковий шлях". Кроме того, певица призналась, что именно Полянский спас ее и помог пережить бракоразводный процесс с бывшем супругом

"На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва", – говорила звезда.

На вопрос о том, поддерживает ли отношения Гросу с бывшем мужем, ответила, что они не общаются.

"Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело", – заявила артистка.

Стоит отметить:

что Роман Полянский и Алина Гросу познакомились на съемочной площадке. Певица первое время обращалась к актеру на "вы", так как он старше ее на 12 лет. Это произошло в тот период, когда Гросу готовилась к свадьбе с российским бизнесменом. Брак распался уже через полгода.

Во время съемок новогоднего шоу для телеканала "Украина" Гросу призналась, что ее сердце занято. А через несколько дней она отправилась вместе с Полянским на отдых в Буковель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем Александром Комковым.