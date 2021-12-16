Григорий Лепс впервые прокомментировал 'госпитализацию' в психбольницу

Популярный российский певец Григорий Лепс, который якобы попал в психиатрическое отделение одной из московских больниц, впервые вышел на связь. Он заявил, что находится дома и готовится к концерту.

Соответствующий комментарий он дал одному из российских изданий. В подтверждение своих слов артист показал вид двора своего дома и лес.

"Ну я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют. Вам врут", – заявил Лепс.

Стоит отметить, что директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил, что шум подняли сознательно, на фоне развода исполнителя с супругой после 20-летнего брака. Добавим, что экс-возлюбленные планируют разойтись мирно ради 3 общих детей.

Видео дня

Напомним:

В сети 15 декабря появилась информация о том, что Григорий Лепс дважды попадал в больницу. Он якобы был пьян и "бушевал". Также некоторые Telegram-каналы писали о психологических проблемах и гипертоничном кризе.

К слову, тот же директор Лепса говорил, что у певца скачит давление и есть проблемы со здоровьем, именно поэтому премьеру клипа с известной певицей Ларисой Долиной была отложена.

Коротко о знаменитости:

Григорий Лепс – 59-летний советский и российский певец, музыкант, композитор родом из Сочи (Россия). Носит звание Заслуженного артиста РФ. Не раз заявлял о том, что выступает против Майдана во всех его проявлениях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Григорий Лепс разводится с женой-украинкой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Еще в ноябре женщина подала заявление в суд.