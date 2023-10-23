'Горько на душе за это все': Мария Бурмака рассказала о неожиданном подарке от военного ВСУ

Украинская певица Мария Бурмака рассказала о приключении, которое произошло с ней в кулинарной студии одной из львовских гостиниц. Артистка неожиданно для себя получила букет от незнакомца.

Мария призналась, что с радостью приняла презент, однако, узнав историю своего поклонника, огорчилась. Об этом Бурмака написала на своей странице в Instagram.

"Кофе в "Кривой липе". Парень немного под алкоголем, – рассказывает Мария Бурмака. – Узнал меня, заговорил. Потом приносит цветы, а я их видела, лежали на другом столике. Спрашиваю: "А это ваши?" "Мои", – говорит. И пошел. Подходит официантка: "Вы не смотрите, что он выпивший, это очень хороший парень, военный медик, вернулся с фронта". "А цветы? Это его?" – переспрашиваю. "Да, его, он пришел с цветами и сказал, что хоть кому-то хочет их подарить, любой девушке".

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"Вот эти цветы у меня. И так горько на душе за это все! Слава Богу, что живой паренек вернулся", – добавила певица. В комментариях поклонники артистки пишут: "А описала так, что стало светло с легкой грустью", "До слез", "Грустные времена".

"Эта история произошла со мной вчера, она какая-то прямо кинематографическая, однако все было именно так, – рассказала Бурмака в комментарии OBOZ.UA. – У меня есть среди знакомых мужчины, которые вернулись с фронта: адаптация нередко идет тяжело. Люди приходят морально очень травмированными. И иногда не находят общий язык даже с родными и близкими, потому что те не видели того, что видели они. И депрессии глубокие происходят из-за этого, много всего. Что говорить об этом парне: все и так понятно. Если он купил цветы для девушки любой, то очевидно, что своей у него нет. Если он с самого утра выпил, значит, нехорошо на душе, есть какая-то травма. Столько таких хороших парней с незаживающими ранами…"

Ранее в интервью OBOZ.UA популярный актер Алексей Гнатковский тоже сетовал на то, что многим военным, возвращающимся с фронта, очень нужна помощь по социализации в мирном обществе. Артист с начала войны занимается реабилитацией военных.

"Наша задача – работать с людьми, которые возвращаются с фронта, социализировать их, – говорит Гнатковский. – В нашем драматическом театре им. Ивана Франко я поставил спектакль "На западном фронте без перемен" по Ремарку. Собственно, в поддержку этой темы. Впоследствии родился следующий проект – работал с ветеранами и волонтерами АТО. Мы сделали с ними представление на английском языке "12-я ночь". Играли люди, которые никогда не работали в театре и не знали английский. Когда выпустили эту работу, их судьба изменилась. Я помню, какие они пришли на проект, – с разными посттравматическими синдромами. А потом сами стали реабилитологами, помогающими другим".

"А по поводу посттравматического синдрома – уверен, мы столкнемся со многими историями, даже опасными, – добавляет Алексей. – Нельзя так думать: вот Иван пришел, вроде бы все нормально, справится. Не всем ребятам будет легко адаптироваться. Обществу надо активно работать над этим".

Полное интервью с Алексеем Гнатковским на OBOZ.UA читайте здесь.

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