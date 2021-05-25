Горбунов показал архивные снимки "столетней давности" с Ефросининой

Украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов поздравил свою коллегу Машу Ефросинину с днем рождения и опубликовал совместное фото с ней, на котором они позировали молодыми. Так, кадр был сделан еще во времена, когда знаменитости вместе вели утреннее шоу "Подъем" на Новом канале.

Соответствующая публикация появилась на странице Горбунова в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Ефросинина позировала с выразительным макияжем, в блузке с ярким принтом и с короткой стрижкой. Тогда как Юрий на архивном снимке был запечатлен в джинсовой куртке, черном гольфе и с уверенным взглядом в объектив.

"Знаю, Мария, что ты не любишь эти фото столетней давности со времен "Подъема". Но ты на них прекрасная! С днем рождения! Будь здоровой, любимой и успешной", – говорится в подписи к изображению.

Присоединились к поздравлениям также и поклонники. В комментариях они желают ведущей осуществления всех желаний, а также много любви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма показал архивное фото с прической и монобровью. Звезда позировал на портретном фото в коричневом пиджаке и белой рубашке. Свой образ он дополнил галстуком.