Горбунов не исключил усыновление ребенка, потерявшего родных из-за войны

Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассматривает возможность усыновить или удочерить ребенка, оставшегося сиротой из-за войны. Он подчеркнул, что помощь потерявшим родных малышам будет обязанностью всех украинцев.

Об этом артист рассказал "Завтраку с 1+1" на YouTube. Отметим, что телеведущий уже воспитывает двух сыновей от звезды "Світського життя" Кати Осадчи (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

В разговоре с ведущими Горбунов подчеркнул необходимость не только восстанавливать страну после победы над Российской Федерацией, но и заботиться о детях, чью семью убили российские захватчики.

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По словам отца двух сыновей, к этому должны приобщиться как можно больше украинцев, которые будут иметь возможность воспитывать малыша. В частности, Горбунов поделился, что они с женой готовы помочь ребенку-сироте.

"Нужно будет усыновлять и удочерять детей, которых осталось очень много. И это тоже будет на плечах всех украинцев. И это нужно будет делать. Мы даже тоже об этом думаем. Возможно, да", – сказал он .

Отметим, что звездная пара воспитывает 5-летнего Ивана и маленького Даниила, родившегося в 2021 году. Счастливый отец рассказал, что старший наследник совсем не интересуется оружием и войнами, а ситуацию в Украине воспринимает как "что-то в нашей стране произошло".

По словам Горбунова, они пытаются изолировать Ивана от шокирующей информации, рассказывая о войне и Путине диктаторе в мягкой форме.

"Сейчас, когда он смотрит в телевизор, то говорит "Папа, а почему это так все произошло?" Кто это так с нами сделал?". Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не станет и наступит мир", – рассказал телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский назвал главные ошибки родителей, чьи дети пострадали от войны. Он подчеркнул, что малышей нельзя изолировать от сверстников, давать успокаивающие препараты и т. п.