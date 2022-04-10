Гонорары упали вдвое, а 'заграница' ограничилась Турцией. Каким будет лето-2022 для российских звезд-путинистов

Гонорары звезд-путинистов, выступивших за войну в Украине или отмолчавшихся, чтобы не портить отношения с руководством России, упали вдвое. Из-за наложенных на РФ санкций уже этим летом их гастроли за границей ограничатся одной Турцией и оккупированным Крымом.

Артистам предстоит забыть об оплате в долларах и наслаждаться выступлениями для туристов на местных мероприятиях. Об этом пишут пропагандисты из kp (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Такие известные в России певцы, как: Баста, Сергей Лазарев, "Руки Вверх", Ханна, Тимати, Клава Кока и другие, лишатся львиной части своей прибыли, которую им обеспечивали выступления по всему миру.

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Причиной стали отмененные авиарейсы, травля граждан страны-оккупанта за границей, а также санкции Запада. Из-за пониженного спроса на концерты, которые теперь сможет позволить себе не каждый богач в РФ, звезды вынуждены называть гонорары вдвое скромнее тех, к которым привыкли.

Сейчас звезды-путинисты активно договариваются о мероприятиях в Турции.

Сообщается, что средний ценник за час пения на курортах у известных звезд эстрады чаще всего колебался между 1,5-2,5 млн. руб. ($18-31 тысяч). Но есть и стабильно дорогие артисты – Баста, "Руки Вверх", Киркоров, Билан: от 3-4 млн. руб. ($37-50 тысяч).

Также в материале говорится, что самый популярный гость летом на всех курортах и приватных мероприятиях России – Григорий Лепс, ценник которого начинается от 5-6 млн. руб. ($62-74 тысяч) за концерт. Однако этим летом названные суммы можно делить на 2.

Примирившись с мировой изоляцией, которую россиянам обеспечил их безумный диктатор, знаменитости начали объявлять о выступлениях в украинском оккупированном Крыму, российских Сочи, Краснодаре и т.д.

Пропагандисты пишут, что только в Ялте уже подтверждены концерты Пелагеи, Преснякова, Агутина, Тимати, Крида, "Градусов", "Uma2rman", Газманова и других звезд.

Также в арсенале некогда известных в мире артистов останутся выступления на свадьбах и днях рождения обеспеченных россиян, однако и здесь спрос станет меньше. Причина кроется в упадке экономики страны.

"Заказчики приглашают артистов, гонорар которых в общей сложности до 1 500 000 рублей. У тех артистов, у которых гонорар немного выше – работы поубавилось. И сейчас тот, кто более лоялен и пластичен в этом вопросе, получает больше работы", – прокомментировали изданию ситуацию учредители коммуникационного агентства All Star Media.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Панин рассказал, почему звезды-путинисты не высказываются против войны в Украине. По мнению звезды, пропагандисты сменят риторику, когда Путина "поставят к стенке".