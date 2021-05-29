Голый политик справил нужду в чашку во время заседания парламента

София Ковнир
София Ковнир
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Голый политик справил нужду в чашку во время заседания парламента

Канадский политик Уильям Амос во время онлайн-заседания парламента помочился в чашку. При этом депутат был абсолютно обнаженным.

Об этом пишет издание CNN. Отмечается, что Амос уже успел извиниться за свое поведение и заявил, что это произошло случайно.

"Я мочился, не понимая, что был перед камерой. Хотя это и было случайно, это было абсолютно недопустимо, и я приношу свои извинения. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был свидетелем этого", – написал политик на своей странице в Twitter.

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Также депутат добавил, что временно перестанет исполнять обязанности и обратится за помощью.

Амос уже успел извиниться за свое поведение
Канадский политик Уильям Амос

Напомним, ранее канадский политик Уильям Амос также совершил досадную ошибку, появившись абсолютно голым во время парламентской видеоконференции. Мужчина попросту забыл выключить камеру. В результате Уильяму не оставалось другого выхода, кроме как извиниться за этот инцидент и объяснить ситуацию.

Уильям Амос совершил досадную ошибку, появившись абсолютно голым во время парламентской видеоконференции

Также эстонский депутат от партии "Отечество" Тармо Круузимаэ во время онлайн-заседания парламента появился на экране полураздетым, с электронной сигаретой и слушающим музыку.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат из американского штата Техас оконфузился во время судебного заседания, которое велось с помощью Zoom. Он случайно включил фильтр кота, и на экране вместо мужчины появилось изображение животного.

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