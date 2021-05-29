Голый политик справил нужду в чашку во время заседания парламента

Канадский политик Уильям Амос во время онлайн-заседания парламента помочился в чашку. При этом депутат был абсолютно обнаженным.

Об этом пишет издание CNN. Отмечается, что Амос уже успел извиниться за свое поведение и заявил, что это произошло случайно.

"Я мочился, не понимая, что был перед камерой. Хотя это и было случайно, это было абсолютно недопустимо, и я приношу свои извинения. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был свидетелем этого", – написал политик на своей странице в Twitter.

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Также депутат добавил, что временно перестанет исполнять обязанности и обратится за помощью.

Напомним, ранее канадский политик Уильям Амос также совершил досадную ошибку, появившись абсолютно голым во время парламентской видеоконференции. Мужчина попросту забыл выключить камеру. В результате Уильяму не оставалось другого выхода, кроме как извиниться за этот инцидент и объяснить ситуацию.

Также эстонский депутат от партии "Отечество" Тармо Круузимаэ во время онлайн-заседания парламента появился на экране полураздетым, с электронной сигаретой и слушающим музыку.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат из американского штата Техас оконфузился во время судебного заседания, которое велось с помощью Zoom. Он случайно включил фильтр кота, и на экране вместо мужчины появилось изображение животного.