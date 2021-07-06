Голый мужчина на сцене и жакет на голове: выступление Тины Кароль на Atlas Weekend омрачило два конфуза

Во время выступления украинской певицы Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend произошло несколько конфузов. Сначала на сцену поднялся оголенный мужчина, а затем артистка не рассчитала свои силы и бросила жакет на голову танцора.

Несмотря на это, выступление Кароль все же состоялось и ничто не смогло испортить его. Подробней о том, что произошло на фестивале – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На одном из кадров видно, как перед началом выступления Кароль неизвестный мужчина пробрался на сцену и при этом был полностью без одежды. Он стал на одно колено, а затем стал кричать.

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Также во время выступления с самой украинской певицей случился конфуз. Знаменитость решила снять свой пиджак, но не рассчитала силы и в результате одежда оказалась на голове танцора артистки.

Напомним, украинская певица Тина Кароль, которая ранее прервала свой концерт в Одессе из-за сильного дождя и плохой работы аппаратуры, заявила, что на Atlas Weekend такого не произойдет и "оголенные провода не будут лежать на мокром полу". По словам артистки, на этом фестивале все застрахованные и есть крыша.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на Евровидении 2006.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль прервала свой концерт в Одессе из-за сильного дождя и плохой работы аппаратуры. Артистка спела на сцене ночного клуба "Итака" 5-6 песен и решила прекратить свое выступление, несмотря на заполненный зал фанатами.