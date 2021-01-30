'Голос країни': участник Тема Паучек рассказал, как превратился из автомеханика в певца

21-летний участник музыкального шоу "Голос країни" Тема Паучек стал настоящей сенсацией проекта. Его выступление с композицией "Гуцулка Ксения" уже собрало на YouTube почти миллион просмотров.

А на днях Паучек рассказал, как из автомеханика превратился в певца. По словам участника, на шоу "Голос країни" он приходил не впервые – юный певец пробовал себя еще в 2017 году, однако тогда не попал на шоу, говориться в интервью для издания "Факты".

Также участник признался, что по профессии он автомеханик, однако зарабатывает на жизнь будучи блогером.

"Я тот автомеханик, который даже не знает, как правильно пользоваться ключами. Я блогер. Это приносит мне доход", – говорил он в интервью.

Кроме того, Паучек заявил, что любит головные уборы также, как и его наставник Дмитрий Монатик, к которому он попал в команду. Во время "слепых прослушиваний" юный певец подарил артисту красную панаму.

"Все началось с песни "Типок" группы "Калуш" – там солист Олег Псюк в панаме. Мы с ним списались, договорились о встрече. Помню, чтобы быть похожим на него, я пошел в магазин и купил панаму за 50 гривен. С этого все и началось – любовь к панамам, шапкам. Но я всегда любил головные уборы. Даже по квартире хожу в капюшоне. Как-то чувствую себя защищеннее", – признавался участник "Голос країни".

Стоит отметить, что "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу:высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Nikita Lomakin рассказал, ради кого пошел на шоу "Голос країни".