"Голос країни-11": смотреть восьмой выпуск онлайн

В воскресенье, 14 марта, на телеканале "1+1" стартует восьмой выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Тренеры уже сформировали свои команды, поэтому зрители увидят первый эфир этапа "вокальные бои".

Олег Винник, Тина Кароль, DOROFEEVA и MONATIK набрали по 16 уникальных вокалистов, которые будут бороться за победу.

Откроет новый этап общая песня тренеров. Они споют легендарный хит группы Depeche Mode под названием "Personal Jesus". OBOZREVATEL будет следить за событиями на шоу и расскажет все подробности.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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