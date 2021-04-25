"Голос країни-11": смотреть финальный выпуск

В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" покажут 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". За победу в суперфинале будут бороться Сергей Лазановский, Сергей Нейчев, Юлия Тимочко и Тема Паучек.

Зрители в конце эфира узнают имя победителя. На выигрыш в одиннадцатом сезоне претендуют участники из команд Олега Винника, Тины Кароль, Надежды Дорофеевой и Дмитрия Монатика. OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях.

Как прошел 13 выпуск шоу:

Впервые в истории "Голосу країни" прямой эфир был посвящен украинским хитам. Участники спели в дуэте с известными украинскими исполнителями.

Также тренер шоу Надежда Дорофеева презентовала свой новый трек под названием "Зависимость".

Кроме того, певица Тина Кароль на сцене проекта спела новую песню под названием "Хороший парень". Она появилась в блестящем наряде и покорила всех зажигательным выступлением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: