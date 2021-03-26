Голливудская звезда Эмма Стоун впервые стала мамой – СМИ

В СМИ сообщили, что голливудская кинозвезда Эмма Стоун впервые стала мамой. Ребенок появился на свет 13 марта в Лос-Анджелесе, но о радостном событии сообщили только в пятницу, 26 марта.

Пока неизвестно, кто именно родился у знаменитости и ее супруга режиссера-телевизионщика Дэйва Маккэри. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что свою беременность Стоун тщательно скрывала на протяжении нескольких месяцев. В феврале актриса прогулялась по Нью-Йорку с большим животом и была замечена папарацци во время того, когда выходила из бутика и садилась в машину.

Роман Стоун и МакКэри начался в декабре 2016 года. До этого Стоун встречалась со своим партнером по фильму "Новый Человек-паук" Эндрю Гарфилдом. В сентябре 2020 пара тайно обвенчалась в США.

Эмма Стоун и Дэйв Маккэри впервые стали родителями Instagram/Дэйв Маккэри

Эмма Стоун известна по таким голливудским лентам, как "Ла-Ла Ленд", "Бердмэн", "Отличница легкого поведения", "Новый Человек-паук", "Фаворитка" "Битва полов" и другим.

Дэйв Маккэри – американский комик, писатель и режиссер. С 2013 по 2019 год он занимал должность директора сегмента Saturday Night Live. Во время учебы в колледже он создал скетч-комедийную группу "Добрый сосед".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова впервые стала мамой и рассекретила имя малыша.