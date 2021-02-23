Глинская потеряла ребенка из-за ошибки врачей: она впервые рассказала о трагедии

Украинский кондитер и победительница телевизионного шоу "МастерШеф-2" Лиза Глинская рассказала о личной драме, которую пришлось пережить.

В своем интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1" женщина призналась, что потеряла ребенка из-за грубой ошибки врачей. По ее словам, специалисты хотели ускорить схватки, поэтому давали ей препараты, которые были противопоказаны. Малыша спасти не удалось.

"На следующее утро после трагедии врачи толком не объяснили, что произошло. Вина полностью на них. Мне даже документы по сей день не выдали", – начала Глинская свой рассказ.

"Был такой период в жизни, когда внутри ты пустой. Когда совсем ничего не радует. Период, когда ты просто лежишь три дня, не вставая с постели. Абсолютное нежелание жить и что-либо делать", – описала кулинар свое состояние после случившегося.

Лиза сказала, что побороть депрессию и апатию к жизни ей помогла кулинария. Тогда она смотрела передачи Юлии Высоцкой, которая и вдохновила ее на кулинарные эксперименты.

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