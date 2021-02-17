Глава миграционной службы Украины и "девушка с собачкой" вернулись с отдыха в одних трусах. Видео

Глава миграционной службы Украины Максим Соколюк вместе со своей возлюбленной Настей Зинченко устроили челлендж голышом на снегу.

На странице "девушки с собачкой из Уханя" появился короткий ролик, в котором можно увидеть Максима Соколюка в одних плавках и саму девушку, стоящую рядом в купальнике. Видео начинается с их прыжка на солнечном Занзибаре, а заканчивается таким же энергичным прыжком в заснеженной Украине. Стоит отметить, что несмотря на холод, пара была в тех же нарядах, что и на пляже.

"Наша сумасшедшая идея – телепортация в снежный Киев", – написала Анастасия.

Их романтические отношения начали развиваться в тот период, когда Максим Соколюк помогал девушке вернуться в Украину из Уханя. Когда она уже была дома, глава миграционной службы предложил украинской модели перебраться в Киев. Вскоре он развелся со своей законной женой, и начал строить с Анастасией серьезные отношения. С бывшей супругой у него есть двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Настя из Уханя с мужем на несколько суток застряли на Занзибаре. Деталями ЧП девушка поделилась на личной странице в Instagram. По ее словам, рейс авиакомпании SkyUp до Киева отменили не из-за непогоды в Украине, а из-за проблем с самолетом.