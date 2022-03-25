Гендиректор 'Дождя' Синдеева обратилась к Канделаки, Симоньян и Захаровой из-за войны: плачу и молю вас – остановитесь! Хватит крови!

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева обратилась к главному редактору RT Маргарите Симоньян, главе канала ТНТ Тине Канделаки и официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой как к матерям из-за войны в Украине. Она напомнила им о том, что в украинских городах погибают дети. Вскоре все трое ответили Синдеевой.

Свое обращение гендиректор "Дождя" опубликовала в своем Telegram-канале. Она обратилась к российским журналисткам и госслужащей РФ после того, как те выступили на концерте в "Лужниках".

"Марго, Тина, Маша, вы красивые, яркие, сильные женщины, вы известные люди, но еще вы — мамы. И я тоже мама. И как мама я не могу не плакать. В Украине умирают дети. Умирают совсем маленькие, годовалые и двухлетние, школьники и детсадовцы. Умирают девочки и мальчики. Умирают под бомбами, умирают в укрытиях, умирают по дороге, пытаясь спастись и спрятаться. Что мы, мамы, скажем их мамам? Как мы посмотрим им в глаза?", – написала Синдеева.

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Она отметила, что пусть они по разные стороны, однако сегодня "это стороны жизни и смерти" и Синдеева призывала их оставить работу, закончить карьеру журналистов.

"Плюньте на эту карьеру – скоро она не будет значить уже ничего, плюньте на эти деньги – вы богатые женщины. Это не страшно, это не конец, напротив, это может стать началом. Сегодняшний режим разбомбил и мою жизнь – я потеряла работу, мое любимое детище, мечту, которую строила 12 лет, огромную часть моего сердца, но эта моя боль – ничто по сравнению с человеческой смертью. Плачу и молю вас — остановитесь", – добавила Синдеева.

Вскоре на обращение ответила главный редактор прокремлевского RT Маргарита Симоньян, которая возмущенно задала встречный вопрос: "Почему Наталью совсем не волновала жизнь, когда ее восемь лет уничтожали на Донбассе?" и "Почему об этом молчало ее СМИ и она сама?".

Симонян начала оправдываться, что все эти годы ее "душа обливалась яростными и бессильными слезами" от смертей "русских людей Донбасса", что она ездила и видела могилы погибших, фотографии детей и даже говорила об этом Владимиру Путину на закрытых встречах, но не получала понимания.

"Ты только сейчас проснулась навстречу свету жизни и осознала, "как она может быть прекрасна"? Тогда понятно. Тогда стоит изучить что-нибудь по этой теме, выходящее за рамки постов твоих друзей в ФБ и редакционных летучек "Дождя". Или, возможно, было бы надежнее и дальше спать", – написала Маргарита Симоньян.

Телеведущая и глава канала ТНТ Тина Канделаки также ответила на обращение. Она заявила, что Наталья Синдеева призывает перейти на сторону "жизни", но сама она якобы пытается оправдать "мотивацию своих поступков и побега из страны".

"В какой стороне "жизнь", судя по посту, ты решила. Все остальное — смерть, ужас, ад и орки. Я понимаю, что тебе и твоим коллегам, сидя за бокалом хорошего грузинского вина в Тбилиси или на Босфоре, или в Риге, очень хочется объяснить мотивацию своих поступков и побега из страны.

Есть, правда, одна деталь — там, на Кавказе (и не только), кругом последствия распада СССР. Наверное, в перерывах между молитвами ты помогаешь беженцам из Абхазии или детям Карабаха, Наташ? Это все ведь звенья одной гребаной цепи, как любят говорить твои коллеги. Или нет? И где тогда ты настоящая, Наташ?", – написала Канделаки.

Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала ответное письмо Наталье Синдеевой, в котором спросила вторую, где она была 8 лет, пока на украинской территории идут боевые действия и сразу же ответила, что вероятнее всего у Синдеевой "были дела поважнее".

Также Захарова заявила, что якобы все годы войны в Украине она говорила, что "Донбасс — это Украина, жители — украинские граждане, и жить все должны в мире".

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