GENA VITER презентовал клип на песню 'Больше 30' и устроил зажигательную вечеринку. Фото и видео

Известный исполнитель GENA VITER презентовал клип на песню "Больше 30". В новой видеоработе снялись многие украинские звезды – Павло Зибров, Анастасия Приходько, Владимир Остапчук, Олег Машуковский и другие.

Премьеру артист отпраздновал 16 сентября в кругу друзей в столичном развлекательном комплексе Bakkara River Party и практически повторил сценарий клипа. Он доступен на Youtube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Разделить праздник с GENA VITER пришли герои клипа Анастасия Приходько, Аня Тринчер, Оля Цибульская, Мила Кузнецова, Макс Гордеев, Олег Машуковский и резиденты WHYNOT HOUSE, Наталья Могилевская. А Владимир Остапчук, Павел Зибров и Макс Ежов не смогли быть, но передали видео поздравление артисту в шуточной форме с просьбой вернуть паспорт.

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Также, среди гостей были Елена Винярская, Андрей Чорновол, Ваня Рассел, Нателла Кирс, Олег Серафим, Sonya Kay, Александр Волошин, Солоха и другие.

Настроение создавал диджей сет от DJ Julik. Гости вечеринки первыми смогли оценить на большом экране клип "Больше 30" и вместе в прямом эфире открыли ссылку на официальном YouTube GENA VITER, чтобы все желающие смогли оценить клип.

А также в рамках вечера была представлена новая концертная программа GENA VITER. Прозвучали полюбившиеся многим песни: "Мона Лиза", "Gena’s sviter", "По звездам босиком" и другие.

"Мы с командой продолжаем двигаться в развлекательном направлении. Клип "Больше 30" на сегодня моя самая любимая робота. В ней мы решили объединить не объединенное: разные поколения, диаметрально противоположных, но таких красивых людей. Идея песни и клипа в том, что, несмотря на цифру в паспорте, ты такой же ребенок, когда снимаешь галстук. Ты точно так же можешь делать какие-то смешные вещи. Либо ты вытворяешь какие-то такие, опять же, непонятные истории, за которые утром может быть где-то, наверное, и немножко неловко. Имеет очень большое значение, на сколько ты сам себя чувствуешь", – рассказал артист.

Он поблагодарил всем, кто принял участие в его новой видеоработе и вечеринке.

"Вообще наш шоу бизнес это одна большая кровать. Притом, что довольно часто говорят, опять же, что путь в шоу бизнес лежит через постель. Но куда я ни заходил, никто мне эту постель не предлагал. А то, что это одна большая семья, это правда. И очень круто, когда твои коллеги готовы тебя поддержать. Конечно, без курьезных моментов не обошлось и их было не мало", – поделился GENA VITER.

В основе сюжета клипа "Больше 30" вечеринка друзей – то, что происходит в реалии у многих дома, но они боятся об этом говорить. Многие узнают и себя и свои истории. Съемки проходили в Киеве. Длились почти сутки. Режиссером выступил Алексей Кучеренко.

GENA VITER – известный украинский исполнитель, обладатель престижных музыкальных премий, среди них "Золотой граммофон" Русское радио Украина. Широкую популярность получил в качестве ведущего телепроекта "Анализ крови" на Новом канале (Украина). Кроме телевизионной карьеры, GENA VITER – кумир украинских женщин. Его песни ротируются на ведущих радиостанциях, а клипы транслируются на всех музыкальных каналах. Он является бессменным ведущим и продюсером ежегодной премии "Музыкальная платформа".