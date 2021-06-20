Фото юной Бритни Спирс до славы: как изменилась певица

Американская певица и актриса Бритни Спирс известная многим не только своими хитами, но и громкими скандалами вокруг ее семьи.

За годы популярности жизнь Спирс кардинально изменилась – от самой высокооплачиваемой певицы до пациентки реабилитационного центра. Звезда долгие годы лечилась от наркотической зависимости, а не так давно отец певицы сообщил о тяжелом заболевании артистки – она страдает деменцией или приобретенное слабоумие, что характеризуется снижением умственной активности, нарушением мышления, памяти, интеллекта и речи.

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О том, как выглядела певица в начале своей карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на фото, сделанных фотографом Дэвидом Бареном в начале карьеры Бритни Спирс, артистка очень изменилась – видно, что певица не раз прибегала к услугам пластических хирургов. На черно-белых снимках артистка позировала 13 летней.

На одних кадрах Спирс предстала в короткой юбке и в топе. На других снимках юная звезда позировала в белой обтягивающей майке и объемных джинсах. Третий образ знаменитость примерила с объемной рубашкой и шляпой.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс в комбинезоне с леопардовым принтом показала образ кошки. В новом образе певица продемонстрировала смелые танцы.