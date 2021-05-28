Финалистка "Від пацанки до панянки" рассказала о кардинальных переменах в жизни

Финалистка пятого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Елена Питын заявила, что проект помог ей справиться со своими зависимостями и теперь она совершенно не употребляет алкоголь. Также девушка призналась, что решила вернуться в музыку и начала развивать свои соцсети.

По словам Елены, поначалу после шоу ей было очень сложно. Однако она поняла, что несмотря на то, что совершала в жизни много ошибок, их можно исправить. Такими подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"После проекта было сложно. Не знала, куда себя деть. Была немного растеряна. Сейчас у меня все круто... Нахожусь в поиске работы. Потому что из-за карантина сложно найти хорошую вакансию", – отметила Питын.

Девушка также добавила, что с мамой, с которой у нее были трудные отношения, она так и не смогла помириться.

"Один раз мы созвонились. Попыталась с ней поговорить, объяснить свои чувства, но она меня не услышала. Поэтому я ее заблокировала", – подытожила Елена

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей "Від пацанки до панянки"пятого сезона стала Валерия Ткаченко (Чича), поборовшая на проекте наркотическую зависимость. Она получила главный приз в размере 100 тысяч гривен.